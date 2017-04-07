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07.04.2017 15:05

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по факту невыплаты заработной платы

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по факту невыплаты заработной платы трем работникам одной из организаций.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина, являясь руководителем этой организации, не выплатил заработную плату и иные предусмотренные законом выплаты за период август 2015 года- май 2016 года трем работникам Общества на сумму свыше 180 тыс. рублей.
Действия обвиняемого квалифицированы органом предварительного следствия по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).
Северянин признал вину в инкриминируемом преступлении и в полном объеме возместил ущерб, причиненный его действиями.


Прокуратура Мурманской области
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