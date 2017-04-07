В Мурманской областной научной библиотеке состоится открытие зала наук

11 апреля в 14.30 в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, 2 этаж) состоится открытие зала наук.

Зал наук – это совместный научно-образовательный проект Мурманской областной научной библиотеки и музея занимательных наук «Фокус».

В зале находятся оригинальные экспонаты музея и выставка нон-фикшн литературы из фондов библиотеки. Все экспонаты музея «Фокус» – интерактивные, с их помощью можно проводить эксперименты и ставить опыты.

Проект предполагает проведение совместных мероприятий в формате музейных интерактивных выставок, мастер-классов, научно-популярных семинаров и лекций с использованием экспонатов музея. Мероприятия рассчитаны на широкую аудиторию, они будут интересны и молодежи, и пожилым людям.

Зал наук станет территорией для популяризации научных знаний, непрерывного образования и повышения интеллектуального и культурного уровня жителей Кольского Заполярья.

В рамках дальнейшего развития проекта планируется заключение трехстороннего соглашения между Мурманской государственной областной универсальной научной библиотекой, музеем занимательных наук «Фокус» и Мурманским арктическим государственным университетом.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области