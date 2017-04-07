Житель города Мурманска осужден за организацию занятия проституцией

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение в отношении мужчины, совершившего преступление, предусмотренное ч.1 ст.241 УК РФ (совершение деяний, направленных на организацию занятия проституцией другими лицами).

Как установлено в ходе следствия, в период времени с января 2014 года по октябрь 2016 года северянин с целью получения дохода, используя мобильный телефон, осуществлял прием заказов на оказание услуг интимного характера, организовывал доставку женщин, оказывающих интимные услуги, по адресам клиентов. При этом обвиняемый оставлял себе не менее 50% от стоимости заказа, оставшуюся часть денежных средств передавал исполнителям заказа в качестве вознаграждения.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя, принял во внимание, что мужчина, имея неснятые и непогашенные в установленном законом порядке судимости, вновь совершил преступление против здоровья населения и общественной нравственности.

Приговором суда он осужден к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Прокуратура Мурманской области