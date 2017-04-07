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07.04.2017 14:20

Юные мурманчане примут участие в музейном занятии «Первопроходец космоса», посвященном Дню космонавтики

11 апреля в 13.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 4 этаж) состоится музейное занятие «Первопроходец космоса», посвященное Дню космонавтики.

Ученики 5 класса мурманской коррекционной школы №1 узнают, что перед тем, как попасть в отряд космонавтов, Юрий Гагарин проходил срочную службу на Кольском Севере, а после полета в космос он побывал в Заполярье с почетным визитом  и в Мурманском областном краеведческом музее, оставив запись в Книге почетных гостей.
На музейном занятии ребята также поборются за звание «Настоящего космонавта» и посетят  космическую мастерскую, где смастерят «Ракету» в технике оригами.


Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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