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07.04.2017 17:35

Передвижная детская библиотека продолжает путешествие по Мурманской области

10 апреля в 14.00 состоится выезд Передвижной детской библиотеки Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в гости к ученикам основной общеобразовательной школы №1 п. Африканда (п. Африканда, ул. Мира, д.6).

Сотрудники библиотеки решили принять участие в акции «Всероссийский экологический урок 
«Сделаем вместе!». Для ребят они проведут цикл мероприятий, посвященных различным экологическим темам: экологические проблемы нашего края, стихийные бедствия и экология дома. Формы проведения выбраны самые разные: познавательный час, экологический микс, экологические ужастики и библио-сафари.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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