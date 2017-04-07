Передвижная детская библиотека продолжает путешествие по Мурманской области

10 апреля в 14.00 состоится выезд Передвижной детской библиотеки Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в гости к ученикам основной общеобразовательной школы №1 п. Африканда (п. Африканда, ул. Мира, д.6).

Сотрудники библиотеки решили принять участие в акции «Всероссийский экологический урок

«Сделаем вместе!». Для ребят они проведут цикл мероприятий, посвященных различным экологическим темам: экологические проблемы нашего края, стихийные бедствия и экология дома. Формы проведения выбраны самые разные: познавательный час, экологический микс, экологические ужастики и библио-сафари.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области