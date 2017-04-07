Губернатор Марина Ковтун приняла участие в совместном заседании Наблюдательного, Попечительского и Общественного советов по изданию «Православной энциклопедии»

6 апреля губернатор Мурманской области Марина Ковтун приняла участие в 29-м совместном заседании Наблюдательного, Попечительского и Общественного советов по изданию «Православной энциклопедии».

Заседание проходило в Белом зале Трапезных палат кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве. В президиуме присутствовали председатель Наблюдательного Совета Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Общественного Совета, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, председатель Попечительского Совета, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Правительства РФ – руководитель Аппарата Правительства РФ Сергей Приходько.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся со вступительным словом, в котором представил повестку дня заседания и перечислил основные статьи очередных томов, работа над которыми будет идти в течение 2017 года.

«17 лет назад, в 2000 году, в жизни большинства из нас произошло тогда не слишком заметное, но по сути знаковое событие – вышел в свет первый алфавитный том Православной энциклопедии. Вот уже многие годы те, кто участвует в этом издании, помимо других временных систем, живут в ритме энциклопедии, в ритме русского алфавита. В позапрошлом году мы преодолели букву «К» – роковую для первой попытки создания русской Православной энциклопедии. Как вы знаете, это дореволюционное издание было очень востребовано, но, к сожалению, осталось незавершенным в связи с определенными политическими событиями, 100-летие которых мы вспоминаем в этом году», – отметил Патриарх Кирилл.

Кроме того, Патриарх поздравил всех присутствующих с презентацией 41, 42, 43 и 44-го алфавитных томов «Православной энциклопедии», изданных в 2016 году, и 45-го тома, выпущенного уже в текущем году.

Как отметила губернатор Марина Ковтун, Православная энциклопедия активно используется педагогами при подготовке к занятиям, особенно по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», оказывает существенную помощь преподавателям модуля «Основы православной культуры».

Православная энциклопедия имеет универсальный характер. В ней представлены основные сведения по всем христианским конфессиям и иным вероисповеданиям, значительные материалы в области философии, морали, этики, искусства, музыки. Издание стало не столько энциклопедией самого Православия, сколько энциклопедией православного взгляда на мир человеческого духа, на всю гуманитарную сферу жизни.



Фото: свящ. Игорь Палкин



/ Управление по взаимодействию со СМИ /