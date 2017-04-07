Боевой настрой, физическая подготовка, дисциплина. Кольское Заполярье приняло участие в чемпионате Северо-Запада России по смешанным единоборствам в Вологде

Андрей Зайцев.

Чемпионат Северо-Запада России по смешанным единоборствам в Вологде. Кольское Заполярье представляли 5 бойцов. Результат - 4 призовых места. Два серебра и две бронзы. Федерации смешанных единоборств Мурманской области - всего год, но северяне и до образования отдельной спортивной структуры постоянно участвовали в самых разных первенствах и турнирах. И всегда достойно представляли Кольскую школу.

Президент федерации смешанных единоборств Мурманской области Алексей Покровский: "Уровень очень высокий. Там на Чемпионате участвовали и чемпионы России, и чемпионы Европы, и призёры мира в различных видах единоборств. Были и чемпионы России именно по смешанным боевым единоборствам".

Секрет успеха у каждого спортсмена свой. Основа - боевой настрой, физическая подготовка, дисциплина. Дальше всё зависит от самого бойца.

Бронзовый призёр чемпионата СЗФО по смешанному боевому единоборству Александр Кошельков: "Слушать тренера всегда, не пропускать тренировки. И правильно питаться, режим соблюдать".

Серебряный призёр чемпионата СЗФО по смешанному боевому единоборству Руслан Магомедгазиев: "Самое главное - это желание тоже. И труд. Каждый день должен пахать, работать".