Низкопольный общественный транспорт, пандусы и специальные подъемники в учреждениях соцнаправленности. В Мурманске обсудили права инвалидов в регионе

Анастасия Русинова.

В министерстве социального развития встреча уполномоченных по правам человека и по правам ребенка в Мурманской области с представителями общественных организаций. Тема - права людей с ограниченными возможностями здоровья. Их в регионе больше 30 тысяч. Поддержка - одна из главных задач ведомства. Очередной шаг навстречу - соглашение о сотрудничестве с организацией инвалидов "Дети-Ангелы Мурмана".

Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "За два последних года в законодательство Мурманской области внесены изменения в 18 законов. И сейчас мы готовим еще один комплексный закон, он будет касаться всех аспектов реализации конвенции по правам инвалидов".

Еще один аспект - взаимодействие с муниципалитетами. Большинству областных отделений нужна поддержка в организации работы, в том числе информационная и юридическая. Программу "Доступная среда" сегодня реализуют почти во всех сферах. Низкопольный общественный транспорт, пандусы, специальные подъемники в учреждениях социальной направленности. Но не везде процесс идет гладко.

Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Александр Патрикеев: "Старые конструкции многоэтажных домов, где, казалось бы, можно все сделать для инвалидов создания доступной среды. Узкие лестничные проемы, не везде можно пандусы поставить, в соответствии с теми стандартами и требованиями, которые заложены уже в стандартные документы, эта есть проблема".