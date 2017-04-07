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07.04.2017 11:35

"Жемчужина Заполярья". В Мурманске обсудили программу социально-экономического развития Терского берега

Кирилл Коган.

В региональном правительстве обсудили программу по развитию Терского берега. Интерес со стороны туристов растет. Заслуга, во многом, фестивалей и праздников. Из последних ярких мероприятий - юбилейные, 15-е соревнования "Рыбья морда". Турнир собрал сотни гостей со всего региона. Из других субъектов и даже стран приезжают на песенный фестиваль. В Умбе он проходит раз в три года. И как раз этим летом - в июне. Еще через месяц - не менее известная - гребная регата. В августе - праздник поморской козули.
Глава муниципального образования Терский район Наталия Самойленко: "В августе месяце новое мы хотим сделать, сделаем еще один праздник-фестиваль в музее петроглифов Канозеро. В сентябре у нас 20 лет, как открыли эти наскальные рисунки, в сентябре у нас еще один традиционный праздник это "День Умбы".
Точки роста есть. На совещании подчеркивают, при разработке комплексного плана социально-экономического развития Терского района, - упор делать на малый бизнес, учитывать туристический и промышленный потенциал.
Заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий: "Губернатором принято решение создать рабочую группу, сегодня по сути наше первое установочное заседание, мы, конечно же, будем отталкиваться от естественных возможностей территории, от желания жителей, которые живут в Терском районе, я уверен, что мы нащупаем эти точки роста, где-то в рамках существующих госпрограмм, где-то, возможно, понадобится дополнительное финансовое воздействие".
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