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07.04.2017 10:15

В субботу мурманчане сядут писать «Тотальный диктант»

8 апреля 2017 года в Мурманске, как и во многих других городах мира, пройдет образовательная акция «Тотальный диктант».

В 14:00 участников диктанта ждут в аудиториях Мурманского государственного технического университета – крупнейшего научно-образовательного центра области – и в Информационном центре по атомной энергии, расположенном на ледоколе «Ленин».

Для желающих проверить свою грамотность в стенах университета будет работать две площадки: одна, закрытая площадка с обязательной регистрацией, – в корпусе Л (пр. Кирова, 1), другая, открытая площадка, – в главном корпусе МГТУ (ул. Спортивная, 13), куда может прийти даже тот, кто не прошел регистрацию.

Напомним, автором диктанта в этом году стал известный российский писатель Леонид Юзефович. Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

В Мурманске текст Леонида Юзефовича на ледоколе «Ленин» продиктует филолог, ведущий радио- и телевизионных программ Дмитрий Рябов, на площадке, расположенной в корпусе «Л» Мурманского государственного технического университета, – доцент кафедры иностранных языков МГТУ, кандидат философских наук, капитан команды КВН «Сборная города Мурманска» Герман Иванов. В главном корпусе университета для участников диктанта подготовлено три аудитории, «диктаторами» на них выступят филологи: теле- и радиоведущий, диктор радиовещания 1-й категории, «голос» общественного транспорта города Мурманска Виталий Игоревич Королев, кандидат философских наук, преподаватель, директор образовательного центра «Логос» Елена Сергеевна Саенкова, а также доцент кафедры философии и права МГТУ, кандидат филологических наук, председатель городской экспертной комиссии филологов Майя Владимировна Марьева.

Пресс-служба МГТУ
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