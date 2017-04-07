На 32-м километре автомобильной дороги Кола-Серебрянские ГЭС формируют колонны для организованной проводки в Териберку и Туманный

Елена Сивонен.

Отправление - в 13-00. Обратно - в 16-00. Это уже третья колонна. Дорожники осуществляют проводку легковушек, рейсовых автобусов, грузовиков с продуктами. Транспорт во главе - тяжелая уборочная техника - грейдеры. Путь непростой. Перемёты. Высота снежных заносов на некоторых участках - 2,5-3 метра. В сопровождении - передвижные пункты обогрева МЧС. Дорожники просят водителей - строго следовать указанному порядку, который не допускает встречного движения, во избежание автомобильных заторов.