Не желая расставаться с машинами, должники - отец и сын - погасили долг

В межрайонном отделе судебных приставов по г. Снежногорску и г. Гаджиево ЗАТО Александровск и ЗАТО п. Видяево на исполнении находилось исполнительное производство о солидарном взыскании с отца и сына, жителей ЗАТО п. Видяево, задолженности за ЖКХ в размере 46 тысяч рублей. Погашать задолженность мужчины не торопились.

Судебными приставами на КПП ЗАТО п. Видяево проводилось рейдовое мероприятие по выявлению должников по исполнительным производствам. Первым вот в этот «капкан» попался должник-сын. Приставы арестовали его машину Ниссан Teana и оставили ему на ответственное хранение. Через 15 минут через КПП проезжал должник-отец. Его автомобиль Шевроле Нива тоже был подвергнут аресту.

Судебным приставам не пришлось долго ждать должников-родственников. Спустя 2 дня после ареста, долг по ЖКХ и исполнительский сбор были погашены в полном объеме. Аресты с машин сняты, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Пресс-служба УФССП России по Мурманской области