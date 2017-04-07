На Северном флоте пройдут памятные мероприятия, посвящённые погибшим подводникам

7 апреля военнослужащие Северного флота помянут моряков-подводников, погибших при исполнении воинского долга. В течение дня в гарнизонах Северного флота состоятся памятные мероприятия, посвященные 28-й годовщине гибели атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец».

С раннего утра в Храмах гарнизонов подводников пройдут памятные литии по погибшим морякам. В подшефных школах будут организованы уроки мужества, в ходе которых перед учениками выступят представители подплава Северного флота с рассказами о службе на подводных лодках и о своих боевых товарищах, до конца выполнивших долг перед Родиной.

Традиционно состоятся возложения цветов и венков в Заозёрске – пункте базирования АПЛ «Комсомолец» - у мемориала погибшим подводникам, в Мурманске у мемориального комплекса «Морякам-подводникам, погибшим в мирное время», в Видяево – возле причала №8, от которого ушёл в последний поход АПРК «Курск», в Полярном – у памятника героям-подводникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В главной базе подводных сил флота – Гаджиево, моряки проведут торжественный митинг и возложат цветы к памятнику «Подводникам ракетоносцев – наследникам боевой славы флота».

В 17 часов 08 минут – официальное время гибели подводной лодки «Комсомолец» – на всех кораблях и судах Северного флота будут приспущены Андреевские флаги. Военные моряки почтят память погибших товарищей минутой молчания под сигналы корабельных сирен и тифонов подводных лодок.

Атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» была построена в 1983 году на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске и вошла в состав Северного флота. АПЛ относилась к 3-му поколению подводных лодок и имела ряд уникальных технических характеристик. Ей принадлежат рекордные глубины погружения (1027 метров) и применения торпедного оружия.

7 апреля 1989 года при возвращении с третьей боевой службы в результате произошедшего возгорания, переросшего в объемный пожар, АПЛ «Комсомолец» получила критические повреждения и затонула в Норвежском море на глубине более 1600 метров. Из 69 находившихся на борту подводников погибли 42 человека.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 мая 1989 года все члены экипажа АПЛ «Комсомолец» были награждены орденом Красного Знамени.

Пресс-служба Северного флота