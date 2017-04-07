«День аиста». В Апатитском центре помощи детям прошел День открытых дверей

В Апатитском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, прошел День открытых дверей «День аиста».

Гости ознакомились с условия проживания воспитанников центра, побывали в кабинете «Домашний очаг», «Умелые ручки», кинозале, швейной мастерской, библиотеке и музее.

Для гостей была организована развлекательная программа. Воспитанницы центра продемонстрировали модные прически, сделанные студентами-волонтерами Апатитового политехнического колледжа и их педагогами. Затем показали кукольный спектакль «По мотивам Бременских музыкантов», который был поставлен силами воспитанники центра и волонтеров Кольского медицинского колледжа.

Специалисты службы подготовки и сопровождения замещающих семей, действующей на базе центра, провели интерактивную игру «Мой ребенок», в которой участвовали замещающие семьи с детьми, а также кандидаты в замещающие родители, прошедшие обучение в школе приемных родителей.

Завершилась встреча чаепитием и приятным общением, в ходе которого гости с увлечением обсуждали увиденное.

Министерство образования и науки Мурманской области