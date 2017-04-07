Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
07.04.2017 17:05

«День аиста». В Апатитском центре помощи детям прошел День открытых дверей

В Апатитском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, прошел День открытых дверей «День аиста».

Гости ознакомились с условия проживания воспитанников центра, побывали в кабинете «Домашний очаг», «Умелые ручки», кинозале, швейной мастерской, библиотеке и музее.
Для гостей была организована развлекательная программа. Воспитанницы центра продемонстрировали модные прически, сделанные студентами-волонтерами Апатитового политехнического колледжа и их педагогами. Затем показали кукольный спектакль «По мотивам Бременских музыкантов»,  который был поставлен силами воспитанники центра и волонтеров Кольского медицинского колледжа.  
Специалисты службы подготовки и сопровождения замещающих семей, действующей на базе центра,  провели  интерактивную игру «Мой ребенок», в которой участвовали замещающие семьи с детьми, а также кандидаты в замещающие родители, прошедшие обучение в школе приемных родителей.
Завершилась встреча чаепитием и приятным общением, в ходе которого гости с увлечением обсуждали увиденное.

Министерство образования и науки Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.44
Евро = 60.08
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.