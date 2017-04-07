Заявки на участие в региональном отборочном туре Всероссийского конкурса "Синяя птица" подали североморцы

Елена Сивонен.

Воспитанники детской музыкальной школы. Дима Иваненко сыграет на фортепьяно. Два номера. Джаз. Не входит в обязательную программу, - ритмичные соло, скорее, музыкальное хобби, но в них острота, динамика, энергия, драйв. Ежедневно репетирует сейчас и Соня Грибанова. Баян, по большому счету, инструмент не для девочек, но Софья его обожает. Роскошный, звучный, народный. Всего номинаций пять. Подробности на сайте "Ptica.tv". Там же - анкеты. Оргкомитет обращает внимание: если нет возможности отправить онлайн письмо, заполнить бланк дети смогут и день в день, непосредственно на отборе.





