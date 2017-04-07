Пятеро бойцов представили Мурманскую область на чемпионате Северо-Запада России по смешанным единоборствам в Вологде

Андей Зайцев.

Чемпионат Северо-Запада России по смешанным единоборствам в Вологде. Кольское Заполярье представляли 5 бойцов. Результат - 4 призовых места. Два серебра и две бронзы. Федерации смешанных единоборств Мурманской области всего год, но северяне и до образования отдельной спортивной структуры - постоянно участвовали в самых разных первенствах и турнирах. И всегда - достойно представляли Кольскую школу.

Президент федерации смешанных единоборств Мурманской области Алексей Покровский: "Уровень очень высокий. Там на Чемпионате участвовали и чемпионы России, и чемпионы Европы, и призёры мира в различных видах единоборств. Были и чемпионы России именно по смешанным боевым единоборствам".







