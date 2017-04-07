"Жилищно-правовой ликбез" в Мурманске. Организаторы - молодогвардейцы партии "Единая Россия"

Татьяна Нестерова.

Встреча с населением в интеллект-центре. Обсуждение проблемных вопросов. Кто имеет право на перерасчет платы за тепло? Что делать, если капремонт переносят? "Жилищно-правовой ликбез" - сегодня - это не только современная форма помощи собственникам квартир, но и возможность отстоять свои права, согласно Жилищному Кодексу.

Руководитель Мурманского регионального отделения ВОО "Молодая гвардия "Единой России" Антон Громыко: "Сегодня мы не сможем полноценно на все вопросы жителей ответить. В дальнейшем - они могут обратиться к нам, прийти в региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России". Мы уже будем подробно рассматривать обращение, возможно, понадобиться помощь юриста и компетентных органов".









