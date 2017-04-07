Актуальные вопросы защиты прав граждан, имеющих инвалидность, обсудили участники "круглого стола" в минсоцразвития Мурманской области

Анастасия Русинова.

В министерстве социального развития - встреча уполномоченных по правам человека и по правам ребенка в Мурманской области с представителями общественных организаций. Тема - права людей с ограниченными возможностями здоровья. Их в регионе больше 30 тысяч. Поддержка - одна из главных задач ведомства. Очередной шаг навстречу - соглашение о сотрудничестве с организацией инвалидов "Дети-Ангелы Мурмана".

Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "За два последних года в законодательство Мурманской области внесены изменения в 18 законов. И сейчас мы готовим еще один комплексный закон, он будет касаться всех аспектов реализации конвенции по правам инвалидов".





