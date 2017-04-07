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07.04.2017 10:30

В Мурманске откроется фотовыставка «Дорогами легендарного «Красина». Природное и культурное наследие архипелага Земля Франца-Иосифа»

Елена Ястребова.

«Дорогами легендарного «Красина». Природное и культурное наследие архипелага Земля Франца-Иосифа». Мурманский областной краеведческий музей приглашает горожан на открытие выставки. Гости увидят завораживающие пейзажи Земли Франца-Иосифа. Автор Владимир Мельник в своих фотоработах подчеркнул, как красива и таинственна одна из самых северных территорий России и мира. Владимир Мельник много путешествует, уже 7 лет - ежегодно - участвует в экспедициях на Землю Франца-Иосифа.
Фотовыставка откроется сегодня в 17:00.

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