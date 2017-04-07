Фотоконкурс Русского географического общества "Самая красивая страна". Фотографы Мурманской области приглашаются к участию

Елена Сивонен.

"Самая красивая страна". В Московском Кремле - выставка работ победителей второго Всероссийского фотоконкурса Русского географического общества. Лучшие из 110 тысяч присланных снимков. В номинации "Подводный мир"- наше - Белое море. Автор Олег Воротников. Сейчас РГО принимает снимки на третий конкурс. 12 номинаций. В каждой - могут принять участие фотографы Кольского Заполярья. Показать нам есть что. Самобытность малочисленных народов, красота дикой природы, жизнь пернатых. Цель масштабного проекта - воспитать бережное отношение к окружающей среде через искусство фотографии.







