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07.04.2017 08:35

Состоялось первое заседание рабочей группы по разработке комплексного плана социально-экономического развития Терского района

Кирилл Коган.

В региональном правительстве обсудили программу по развитию Терского берега. Интерес со стороны туристов есть. Заслуга, во многом - фестивалей и праздников. Из последних ярких мероприятий - юбилейные, 15 соревнования "Рыбья морда". Турнир собрал сотни гостей со всего региона. Из других субъектов и даже стран приезжают на песенный фестиваль. В Умбе он проходит раз в три года. И как раз этим летом - в июне. А еще через месяц - не менее известная - поморская гребная регата.
Заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий: "Губернатором принято решение создать рабочую группу, сегодня по сути наше первое установочное заседание, мы, конечно же, будем отталкиваться от естественных возможностей территории, от желания жителей, которые живут в Терском районе, я уверен, что мы нащупаем эти точки роста, где-то в рамках существующих госпрограмм, где-то, возможно, понадобится дополнительное финансовое воздействие".
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