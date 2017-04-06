Охота за тайнами северных морей. Новая экспедиция подводного отряда Русского географического общества отправилась из порта Мурманск

Андрей Зайцев.

70% планеты покрывает вода. Что под ней? Это было, есть и будет главным вопросом для тех, кто называет себя водолазами или аквалангистами. Из порта Мурманск в Архангельск готова к выходу экспедиция подводного научно-исследовательского отряда Русского географического общества имени летчика-космонавта Алексея Леонова.

Из Мурманска до Архангельска. Федерации подводного спорта из Заполярья, Вологодской области и Татарстана. Перед предстоящими летними походами необходимо отработать взаимодействие между всеми участниками отряда. Параллельно окажут помощь и вузам.

Руководитель экспедиции, президент федерации подводного спорта Мурманской области Алексей Полещук: "Институт социологии поставил задачу. По выяснению психоэмоционального состояния членов экспедиции при учебных погружениях до, во время, и после экспедиции. А так же до, во время и после погружений".

Мурманскому морскому биологическому институту достанутся - фото и видеоматериалы ландшафта дна, флоры и фауны морей. Погружения до 40 метров. Планируется исследовать порядка 5 точек в Баренцевом и Белом морях.

С0012

Водолазный специалист подводного научно-исследовательского отряда Русского географического общества им. А. Леонова. (г. Вологда) Александр Губин: "Профессионализм заключается в постоянных тренировках. Нет тренировок - нет профессионализма. Не бывает профессионала без тренировок. Поэтому основа - это постоянное погружение".

Между сушей и водой. Эти люди многие годы удивляют и восхищают, рискуют и открывают, задают курс и объединяют.

Руководитель молодёжной комиссии Русского географического общества Республики Татарстан Сергей Салеев: "У нас даже есть и православные священники ныряющие, хазраты ныряющие, такая толерантная группа, команда. Действительно, может быть, это амбициозные проекты. А как ещё по-другому".

Член подводного научно-исследовательского отряда Русского географического общества им. А. Леонова (г. Казань) Игорь Артемьев: "Этого в книжках, как бы этого не понять, это надо попробовать самому".

Сами водолазы уверяют, что не бывает полностью одинаковых погружений. Похожие есть, одинаковых нет. Один и тот же водоём солёный или пресноводный остаётся загадкой, сколько бы раз ты не нырнул в него.

На счету участников этого подводного отряда Русского географического общества 5 официальных мировых рекордов по погружениям. 2 из них установлены на Кольском Севере. Данная экспедиция столь высоких задач не ставит. Но это - начало сезона. И от него будет зависеть общий настрой на весь год.