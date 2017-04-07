В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 апреля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

10.00 – 12.00 ул. Папанина, 12, 14, 16. 17, 20, 21, 23



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Морская, 11

ул. Свердлова, 10 (корп. 1,2,3)

пр. Кольский, 204

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

12:00 – 14:00 пр. Кольский, 76

09:00 – 11:00 ул. Зеленая, 82

09:00 – 16:00 ул. Хлобыстова, 14 (корп. 2)

10:00 – 12:00 ул. Шевченко, 6а

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска