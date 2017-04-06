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06.04.2017 18:55

Атомный ледокол "50 лет Победы" вернулся из исторического рейса

Елена Ямаш.

Этот рейс ледокола "50 лет Победы" уже назвали историческим. Атомоход, который с 10 февраля работал в акватории Северного морского пути, в частности, на морском участке Карского моря и в Обской губе, вернулся в Мурманск. "50 лет Победы" и его атомный коллега - "Вайгач" -  обеспечивали первый заход танкера-газовоза "КристОф де Маржери" в порт Сабетта и в обратном направлении, а также  проводку судов для арктических проектов: "Ямал СПГ", "Газпром нефть" и "ВостокУголь". С конца апреля до 31 мая атомный "50 лет Победы" пройдет доковый и общезаводской ремонт. А 15 июня отправится в свой первый в этом году туристический рейс.



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