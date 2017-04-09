Виртуальные мошенники атакуют. Пенсионерка из Полярного лишилась 83 тысяч рублей

Елена Ястребова.

Пенсионерка из Полярного перевела интернет-мошеннику 83 тысячи рублей. Как рассказала женщина, на сайте она разместила объявление о продаже гаража. Вскоре нашелся и покупатель. По телефону он сообщил женщине, что его все устраивает, и он хочет внести предоплату. «Покупатель» убедил северянку подключить мобильный банк к номеру своего мобильного телефона, а также сообщить ему пароль от «кредитки». Пенсионерка, поверив мошеннику, отправилась в ближайший банк и сделала все, как он просил. О пропаже денег она узнала позже, когда решила проверить баланс карты. Возбуждено уголовное дело.