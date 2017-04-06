"Один день с министром". Студенты МАГУ - участники кадрового проекта правительства региона

Артем Дашевский.

"Один день с министром". Сегодня студенты мурманского арктического госуниверситета могли в неформальной обстановке пообщаться с председателем комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимуром Лапиным.

Валерия, студентка МАГУ, уже пользовалась услугами многофункционального центра. 219 государственных и муниципальных услуг. Просторные комфортные помещения и минимум времени ожидания. Визит и знакомство с центром в рамках кадрового проекта правительства региона - "Один день с министром".

Студентка МАГУ Валерия Губинская: "Наша Мурманская область становится более современной. Сейчас очень удобно получить консультацию. Очень удобно оформить документы в электронном виде".

Просто и наглядно, буквально "на пальцах", о работе не только подведомственных учреждений, но и системе государственных органов власти региона в целом. Как устроен изнутри огромный механизм управления Мурманской областью.

Алена Федоревская: "Мне интересно не только читать сами документы, например, постановления правительства Мурманской области. Мне интересно - почему они данный вопрос решают, как они решают".

Взгляд на работу исполнительной власти под другим углом. Сегодня ответ перед студентами держит председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимур Лапин. Профиль ведомства - молодежи близок.

Председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимур Лапин: "Для меня основная цель этой встречи показать, что чиновники, министры - они тоже люди. У них есть свои радости, свои переживания. Свои направления деятельности не связанные с государственной и муниципальной деятельностью".

Государственный архив. Несмотря на то, что здесь всё дышит историей - сотрудники идут в ногу со временем. Старинные документы обретают новую, цифровую жизнь. Для студентов экскурсия. Для чиновников - задел на будущее. В Мурманской области продолжается формирование молодежного кадрового резерва.

Очередной этап кадрового проекта "Один день с министром" завершен. Для этих ребят из Арктического университета исполнительная власть региона стала на один шаг ближе. Быть может кто-то из них в будущем выберет работу в органах управления.