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06.04.2017 18:10

Актуальные вопросы защиты прав граждан, имеющих инвалидность, обсудили участники «круглого стола» в Минсоцразвития Мурманской области

В Министерстве социального развития Мурманской области состоялась рабочая встреча в формате «круглого стола», посвященная актуальным вопросам защиты прав граждан, имеющих инвалидность. В мероприятии приняли участие уполномоченные по правам человека и по правам ребенка, а также руководители областных общественных организаций инвалидов.

Открывая встречу, министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев отметил, что такой формат работы должен способствовать повышению эффективности совместной деятельности в сфере социальной защиты инвалидов.

Основной темой встречи стало совершенствование правовой основы системы защиты прав инвалидов в Мурманской области. Руководители областных общественных организаций инвалидов единогласно поддержали проект регионального закона, направленного на создание безбарьерной среды во всех сферах жизнедеятельности инвалидов.

Кроме того, присутствующие обсудили практику формирования региональной «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности, а также одобрили опыт работы управления системой паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры на территории муниципальных образований.

Итоги этой работы будут подведены в конце текущего года на III региональной конференции «Равенство возможностей» и заседании Совета при Губернаторе Мурманской области по делам инвалидов.

Все инициативы, которые были озвучены участниками рабочей встречи, учтены и будут проработаны совместно с заинтересованными ведомствами.
 
«Для того чтобы задачи по государственной поддержке инвалидов формулировались грамотно, а результат их исполнения был максимально приближен к реальным потребностям каждого инвалида, подобные встречи станут регулярными», – сказал в заключении Сергей Мякишев.


/ Министерство социального развития Мурманской области /
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