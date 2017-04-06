Малые ракетные корабли Северного флота провели артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Малые ракетные корабли «Айсберг» и «Рассвет» в составе корабельной ударной группы в рамках учений (сбор-похода кораблей) Кольской флотилии разнородных сил Северного флота артиллерийским огнём нанесли поражение кораблю условного противника на дальней дистанции в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Экипажи выполнили стрельбы артиллерийскими комплексами АК-76 по морской буксируемой мишени, имитирующей надводную цель.

Учение малых ракетных кораблей носит плановый характер.

Район проведения стрельб был заблаговременно закрыт для судоходства и полётов авиации.

Кроме выполнения боевых упражнений моряки отрабатывают взаимодействие в составе соединения при решении задач по основному предназначению, а также повышают морскую выучку при совместном маневрировании.

После выполнения артиллерийской стрельбы малые ракетные корабли продолжили отработку задач в море по плану сбор-похода, который продлится ещё несколько дней. В дальнейшем экипажам МРК предстоит обеспечить боевую устойчивость десантного отряда при переходе морем.



Пресс-служб Северного флота