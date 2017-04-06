Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
06.04.2017 17:40

Малые ракетные корабли Северного флота провели артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Малые ракетные корабли «Айсберг» и «Рассвет» в составе корабельной ударной группы в рамках учений (сбор-похода кораблей) Кольской флотилии разнородных сил Северного флота артиллерийским огнём нанесли поражение кораблю условного противника на дальней дистанции в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Экипажи выполнили стрельбы артиллерийскими комплексами АК-76 по морской буксируемой мишени, имитирующей надводную цель.
Учение малых ракетных кораблей носит плановый характер.
Район проведения стрельб был заблаговременно закрыт для судоходства и полётов авиации.
Кроме выполнения боевых упражнений моряки отрабатывают взаимодействие в составе соединения при решении задач по основному предназначению, а также повышают морскую выучку при совместном маневрировании.
После выполнения артиллерийской стрельбы малые ракетные корабли продолжили отработку задач в море по плану сбор-похода, который продлится ещё несколько дней. В дальнейшем экипажам МРК предстоит обеспечить боевую устойчивость десантного отряда при переходе морем.

Пресс-служб Северного флота
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 55.89
Евро = 59.69
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.