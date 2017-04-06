Их задача - устроить ребенка в семью! Школа приемных родителей Кандалакшского центра помощи детям отмечает пятилетие

Татьяна Нестерова.

"Берег" отмечает свой первый юбилей. Школа приемных родителей создана на базе Кандалакшского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 5 лет назад.

Кате было пять лет, когда она вместе с братом попала в детский дом. От жизненных невзгод к успехам. У девочки способности в рукоделии, музыке, кулинарии.

Екатерина: "Родители, как-бы, есть. Но здесь тоже есть родители. Воспитатели мамами стали".

В центре "Берег", который по привычке, еще многие называют детским домом, все для этого есть. Здесь все по-домашнему. Комфортные комнаты для проживания, творческие мастерские, в том числе, где приучают как вести домашнее хозяйство. Уютные комнаты отдыха, библиотека, зимний сад, за которым с любовью ухаживают все обитатели дома.

Вот так и человек. Для того, чтобы он был счастливым, по-настоящему, расцвел, раскрыл свои таланты, прежде всего, необходимы любовь, ласка, забота.

Формула счастья - семья. Для детей, оставшихся без попечения родителей-это аксиома. 17 лет назад именно в Кандалакшском районе началось движение по созданию приемных семей.

Начальник отдела по охране прав детства управления образования администрации муниципального образования Кандалакшский район Галина Уварова: "Это очень хорошая помощь для того, чтобы люди понимали, с чем им придется сталкиваться".

Взаимодействие Центра "Берег" со службой сопровождения, общественным союзом приемных родителей дают хороший результат. Сегодня в центре "Берег" всего 40 воспитанников, почти в три раза меньше чем несколько лет назад.

Директор ГОБУ " Кандалакшский центр помощи детям "Берег" Евгения Потапова: "Большое вам спасибо за то, что вы в отличие от нас многих - решили отдать себя, посвятить часть своей жизни детям, которым это очень нужно".

За пять лет курсы по подготовке замещающей семьи и ребенка к совместной жизни прошли 230 северян. Только в этом году жители Кандалакшского района приняли в семью пятьдесят детей, в том числе и из других регионов страны.

Анна и Егор Серовы: "Мы хотим взять маленького, грудного ребеночка, потому что у самих не получается, не хватает ребенка. Счастье, все есть, а разделить не с кем".

Сегодня в области уже девять из десяти детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находятся в замещающих семьях. Северяне из тех, кто по себе знает, как трудно жить без солнечного света, его может заменить только тепло человеческих сердец.