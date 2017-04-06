Мурманская область приняла участие в семинаре-совещании по вопросу создания «бережливых» поликлиник

Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова и руководители взрослых и детских поликлиник региона приняли участие в семинаре-совещании по вопросу создания «бережливых» поликлиник, который состоялся в Ярославле под председательством министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой.



В ходе совещания был рассмотрен опыт внедрения проекта Минздрава России «Бережливая поликлиника» в Ярославской области, главная задача которого – минимизировать ожидание пациентом приема врача путем модернизации первичной медико-амбулаторной сети и уменьшения очередей в поликлиниках.



Кроме того, в рамках мероприятия была представлена современная модель оказания первичной медико-санитарной помощи; рассмотрены вопросы совершенствования процесса диспансеризации, использования информационных технологий в здравоохранении, а также ряд других вопросов.





/ Министерство здравоохранения Мурманской области /



