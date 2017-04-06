Состоялось заседание Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Состоялось первое заседание Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в новом составе. В его состав вошли представители Общественной палаты Мурманской области, предприятий транспорта и дорожного хозяйства, образовательных и общественных организаций региона. Кроме того в заседании приняли участие представители общественных организаций инвалидов Мурманской области.



В ходе заседания председателем Общественного совета был избран Олег Ушаков – председатель Мурманского регионального общественного движения «За безопасные дороги», определены основные направления работы и периодичность заседаний Общественного совета на 2017 год.



С докладом о результатах деятельности министерства за 2016 год и планах на 2017 год на заседании совета выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин.



Члены Общественного совета дали рекомендации по утверждению представленного проекта Плана совместных мероприятий Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области с представителями общественных организаций инвалидов на 2017 год. Также члены Общественного совета выступили с инициативой обязательного привлечения на свои заседания представителей общественных организаций инвалидов Мурманской области при обсуждении проектов по развитию транспортной инфраструктуры, планируемых к реализации на территории региона.





/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области /





