Глава Мурманска Дмитрий Филиппов провел рабочую встречу с членом Совета Федерации Татьяной Кусайко

Наталия Бурдина.

Обсудили вопросы, актуальные как для региона, так и для муниципалитета. Одна из тем — Год экологии. Сенатор рассказала о том, какие законы, касающиеся этой сферы, принимаются на федеральном уровне.

Член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко: "Это принятие такого закона как "Об утилизации отходов", что очень важно для всей страны в рамках реализации проекта "Генеральная уборка". И следует сказать, что те проекты, которые не попали в 2017 году, они будут реализовываться в течение длительного времени - до 2022 года по поручению президента".

На встрече говорили и о "Доступной среде". К примеру, новые фильмы, снятые за государственный счет, должны демонстрироваться во всех российских кинотеатрах с субтитрами - для людей с нарушением слуха. Также сенатор и глава Мурманска особое внимание уделили вопросу создания в городе безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "В силу ландшафта города у нас есть некоторые проблемные участки, связанные с лестницами, которые не совсем удобны для людей с ограниченными возможностями. Учитывая, что Татьяна Алексеевна долгое время была сопредседателем Общероссийского народного фронта, эти вопросы постоянно находились у нее на контроле, накоплен огромный опыт в решении этих вопросов, в общем-то, мы готовы воспользоваться этим опытом и прислушаться".









