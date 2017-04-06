В отрезанной от "большой земли" Териберке продолжают устранять последствия урагана - на побережье работает аварийная бригада. Какие объекты требуют ремонта?

Кирилл Коган, Алексей Котович.

Териберка по-прежнему остается отрезанной от "большой земли". Минувшей ночью в поселке произошло ЧП - в районе 2 часов - по предварительной версии из-за короткого замыкания "встала" местная электроподстанция. С утра на побережье работает аварийная бригада.

Угольная и мазутная котельные перешли на резервную схему электроснабжения. Старая Териберка полностью обеспечена теплом и водоснабжением от дизель генератора. Хуже ситуация в бывшем Лодейном. Мощности аварийного дизеля хватает только на мазутную котельную и подачу отопления в жилые помещения.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "В левой стороне у нас нет электричества в домах и нет воды, водозабор не работает. Если вдруг не удастся запустить подстанцию, мы перейдем на резервный источник, на электростанцию, в левосторонней части Териберки. Сегодня у нас запас на 22 часа - дизельного топлива, у нас поставлена дополнительная цистерна с водой, техническая вода, обеспечивает ее пожарная часть, люди пользуются родниковой водой".

Напомним, накануне тяжелая уборочная техника провела в Териберку вторую колонну машин: порядка 150 легковушек с туристами, 2 рейсовых автобуса, грузовики с продуктами и углем для котельных. И вновь помимо снегоуборочной техники автотранспорт сопровождали передвижные пункты обогрева МЧС. Также в поселки удалось пробиться специалистам компаний сотовой связи. Ураганный ветер повредил антенную опору. Были перебои с мобильной связью. На данный момент работа операторов восстановлена.







