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06.04.2017 18:00

В Москве откроется Всероссийский смотр конкурс деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов «Наследие Севера»

27 апреля 2017 года в рамках Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России» откроется Всероссийский смотр конкурс деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Наследие Севера», который продлится до 1 мая 2017 года. Площадкой проведения станет московский Конгрессно-выставочный центр «Сокольники».

Конкурс проводится с целью культурного и информационного обмена регионов в формировании и продвижении этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России в российском и мировом культурно-образовательном пространстве, а также презентация инновационного опыта в вопросах сохранения и развития самобытной культуры коренных малочисленных народов. 
К участию в Конкурсе приглашаются этнокультурные центры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации при домах культуры или учебных организациях, а также частные, семейные или общественные центры.
Прием заявок на участие продлится до 7 апреля 2017 года. Заявку и иные необходимые документы, указанные в Положении, необходимо направлять на адрес электронной почты anokmns@gmail.com.
Этнокультурные центры, прошедшие отбор, получат приглашение на участие во Всероссийском смотре в рамках Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России». Принимающая сторона берет на себя оплату проезда, питания и проживания.
Лучшие этнокультурные центры будут отмечены ценными призами, дипломами и благодарственными письмами.
Организатором мероприятия выступают Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и Автономная некоммерческая организация «Научный экспертный центр по проблемам коренных малочисленных народов Севера».
Дополнительную информацию о Конкурсе и форму заявки можно найти в Положении.
Источник: Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
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