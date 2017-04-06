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06.04.2017 17:45

В Заполярье состоялось практическое занятие с учащимися по программе «Юный спасатель» и «Школа безопасности»

В рамках Года гражданской обороны при содействии Главного управления МЧС России по Мурманской области» состоялось практическое занятие с учащимися по программе «Юный спасатель» и «Школа безопасности».

Спасатель Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного  центра – филиала СЗРПСО МЧС России Александр Платонов показал ребятам основные узлы, применяемые при проведении спасательных работ, объяснил правила безопасности организации страховки, осуществления переправы, при прохождении по веревкам, натянутым над землей.
Также в мероприятии принимали участие студенты Мурманского филиала ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России и добровольцы дела спасения, которые помогали преподавателям ЦДЮТ города Мурманска в подготовке команд юных мурманчан к предстоящим соревнованиям «Школа безопасности».

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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