Первый заместитель прокурора области проведет выездной прием в Кольском районе по вопросам защиты прав предпринимателей

Под председательством первого заместителя прокурора области Саблина А.П. 12 апреля 2017 года в помещении администрации Кольского района состоится выездное совещание по вопросам защиты прав предпринимателей.

В совещании примут участие кандидат на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области Барышев Д.Д., вице-президент Северной торгово-промышленной палаты Мурманской области Ильин А.Э., председатель Совета Мурманского регионального отделения «Опора России» Сафин Р.А., главы администраций и муниципальных образований Кольского района, прокурор названного района, представители юридических лиц и предприниматели.

На совещании будут обсуждены вопросы состояния законности в сфере защиты прав предпринимателей в Мурманской области, в том числе в Кольском районе, и мерах направленных на развитие предпринимательства в регионе.

В этот же день первый заместитель прокурора области Саблин А.П. совместно с кандидатом на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области Барышевым Д.Д., вице-президентом Северной торгово-промышленной палаты Мурманской области Ильиным А.Э., председателем Совета Мурманского регионального отделения «Опора России» Сафиным Р.А., проведет личный прием представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по имеющимся проблемам при осуществлении предпринимательской деятельности на территории Кольского района.

Так, в Кольском районе Мурманской области прием представителей юридических лиц и предпринимателей состоится в помещении прокуратуры Кольского района с 12.00 час. до 14.00 час. по адресу: г. Кола, ул. Андрусенко, д.12.

Прием будет осуществляться без предварительной записи.

Прокуратура Мурманской области