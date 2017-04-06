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06.04.2017 15:50

В Мурманском областном художественном музее пройдут семинары в рамках программы «Музей в контексте трендов современного образования»

8 апреля в 10.00 в выставочном зале Мурманского областного художественного музея (г. Мурманск, ул. С. Перовской, д.3, 2 этаж) пройдут семинары, объединенные общей программой «Музей в контексте трендов современного образования».

Первый семинар проведёт Борис Столяров, заведующий отделом «Российского центра музейной педагогики и детского творчества» Русского музея, профессор, член Союза художников России, на тему «Музей в контексте трендов современного образования».
В 11.50 на втором семинаре под названием «Информационные технологии в образовательной деятельности Русского музея» выступит Елена Старостенко – заведующая сектором музейно-образовательных технологий отдела «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Государственного Русского музея.
В 13.40 Анна Векслер, доцент кафедры художественного образования и декоративного искусства факультета изобразительного искусства Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат педагогических наук, член Союза художников России, расскажет слушателям об опыте работы на творческих занятиях с детьми в Российском Центре музейной педагогики и детского творчества.
На семинары приглашаются воспитатели детских садов, педагоги центров раннего развития, учителя всех звеньев общеобразовательных школ, преподаватели средних и высших учебных заведений, художественных школ, домов творчества, а также посетители музея.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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