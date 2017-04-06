Вступил в законную силу приговор по факту злостного уклонения от погашения кредита

Приговором Печенгского районного суда мужчина осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ (злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере).

В судебном заседании установлено, что он, имея умысел на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в размере свыше 3 млн. рублей, достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда и о возбужденном ОСП Печенгского района в отношении него исполнительном производстве, уклонялся от погашения кредиторской задолженности, скрыв от судебного пристава-исполнителя факт получения дохода. За совершенное преступление мужчине назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Адвокат осужденного обжаловал приговор суда в апелляционном порядке, полагая, что имеются основания для прекращения уголовного дела и освобождения его от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Мурманский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката осужденного, согласился с мнением прокурора об отсутствии оснований для прекращения уголовного преследования северянина, оставил приговор без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.



Прокуратура Мурманской области