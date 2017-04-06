Жителей Мурманской области приглашают оценить качество образовательных услуг в регионе

В рамках проведения независимой оценки качества оказания услуг в сфере образования Общественный совет при Министерстве образования и науки Мурманской области приступил к проведению онлайн опроса населения о качестве оказания образовательных услуг муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, государственными областными учреждениями среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования.



Формы для заполнения размещены на портале Правительства Мурманской области.



Онлайн опрос общественного мнения о качестве работы учреждений продлится по 15 сентября 2017 года.



По результатам анкетирования будет проведен мониторинг качества предоставления образовательных услуг и составлен рейтинг учреждений.





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