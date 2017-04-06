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06.04.2017 15:15

Состоялось первое заседание рабочей группы по разработке комплексного плана социально-экономического развития Терского района

Сегодня заместитель губернатора Григорий Стратий провел первое заседание межведомственной рабочей группы по разработке комплексного плана социально-экономического развития Терского района. Рабочая группа создана по поручению губернатора Марины Ковтун, данном на заседании Правительства Мурманской области после доклада главы Терского района Натальи Самойленко.

Открывая установочное заседание рабочей группы, Григорий Стратий отметил, что Правительство Мурманской области уделяет значительное внимание малонаселенным муниципальным образованиям, где отсутствуют градообразующие предприятия, нет развитой промышленности.

«Терский берег – жемчужина Кольского полуострова, но мы видим, что здесь существуют проблемы, которые необходимо решать совместно с муниципалитетом. Мы будем отталкиваться от потребностей и пожеланий жителей Терского района, а также естественных возможностей территории. У муниципального образования есть точки роста, прежде всего в развитии малого бизнеса, туризма. В формируемый план по социально-экономическому развитию района войдут как мероприятия, уже предусмотренные в существующих региональных госпрограммах, так и новые», – подчеркнул Григорий Стратий.

На заседании рабочей группы обсудили ресурсы и возможности социально-экономического развития Терского района, использования его туристического и промышленного потенциала, пути развития сельского хозяйства (в том числе фермерства) и рыбной отрасли, меры по росту собираемости налогов.


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