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06.04.2017 16:00

Делегация Мурманской области приняла участие во Всероссийском семинаре-совещании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»

С 28 марта по 1 апреля 2017 года в рамках Петербургского международного образовательного форума проведен Всероссийский семинар – совещание (далее – Семинар) для педагогов, региональных координаторов и представителей общероссийского общественно – государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ).

Мурманскую область представляла делегация, в состав которой вошли: председатель регионального отделения РДШ Юрий Гутян, координатор регионального отделения РДШ Александр Кириллов и Дина Озерова, учитель Мурмашинской СОШ №1, пилотной площадки РДШ.
Цель Семинара - изучение опыта регионов Российской Федерации в реализации мероприятий РДШ (личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое и информационно - медийное направления).
В соответствии с программой Семинара организованы образовательные и дискуссионные площадки, выступления и мастер-классы экспертов, культурная и экскурсионная программы.
В рамках Семинара состоялась дискуссия по теме «Проблемы и перспективы развития Российского движения школьников» при участии Министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, исполнительного директора РДШ Алисы Крюковой и Председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанны Воробьевой.
По итогам Семинара участниками делегации Мурманской области организован региональный вебинар с представителями пилотных площадок РДШ по осуществлению деятельности в Мурманской области.

Министерство образования и науки Мурманской области
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