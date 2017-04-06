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06.04.2017 15:45

Жители Мурманской области не верят телефонным мошенникам

Благодаря активной профилактической работе  сотрудников полиции и средств массовой информации с населением жители Заполярья все чаще не верят телефонным мошенникам.

Так, в полицию Кировска МО МВД России «Апатитский» обратились трое пенсионерок с заявлениями о попытке совершения в отношении них мошенничеств. Предлогом телефонного обмана стали сообщения от неизвестных о том, что внук или сын попали в беду. В ходе проверки поступивших обращений кировские полицейские установили, что звонки северянкам поступали из Новосибирской области. Во всех случаях мошенники сообщали, что для освобождения от ответственности близких необходимо передать денежные средства – в одном случае 10 тысяч, в другом 40 тысяч и в третьем случае 100 тысяч. Пожилые кировчанки, зная о подобных мошенничествах, прекратили общение с неизвестными по телефону и незамедлительно обратились в полицию.
Не поверила мошенникам жительница Умбы 1957 года рождения, которой позвонил неизвестный и представился сотрудником Пенсионного фонда г. Москвы. Неизвестный сообщил жительнице Заполярья, что ей положена компенсация в сумме 6 тысяч 800 рублей, однако для перечисления денег на ее счет ему необходимо получить персональные данные ее карты – номер, фамилию и имя владельца, срок действия, а также код безопасности на обратной стороне карты. Узнав эти данные, злоумышленник попытался зайти от ее имени в личный кабинет он-лайн банка. Северянке на телефон пришел цифровой пароль – код доступа в личный кабинет, и лже-сотрудник Пенсионного фонда попросил сообщить этот пароль. Жительница Умбы, прочитав в смс с паролем от банка предупреждение о том, что данный пароль никому нельзя сообщать, отказалась назвать цифры и прекратила разговор с неизвестным. О подозрительном разговоре жительница Умбы сообщила в полицию. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что злоумышленник разговаривал с северянкой по телефону, зарегистрированному в Ростове-на-Дону.
По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.
 
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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