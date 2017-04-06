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06.04.2017 13:23

В Мурманской области осудили иранскую семью за попытку сбежать в Норвегию

Любовь Дубова.


В Заполярье осудили иранскую семью. В ноябре прошлого года граждане Исламской Республики Иран ночью вместе с пятилетней дочерью попытались перейти российско-норвежскую границу. Не имея на это права. Мечта о переезде в Королевство Норвегия не сбылась. Супруги были задержаны сотрудниками погрануправления ФСБ. Как установило следствие, чтобы скрыть свои личные данные, иностранцы умышленно оставили все документы в одной из гостиниц Мурманска, где остановились накануне на ночлег. Печенгский районный суд приговорил их к пяти месяцам лишения свободы. После их депортируют из России. Дочь будет ждать освобождения родителей в социальном учреждении на территории области.
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