В Мурманской области осудили иранскую семью за попытку сбежать в Норвегию

Любовь Дубова.



В Заполярье осудили иранскую семью. В ноябре прошлого года граждане Исламской Республики Иран ночью вместе с пятилетней дочерью попытались перейти российско-норвежскую границу. Не имея на это права. Мечта о переезде в Королевство Норвегия не сбылась. Супруги были задержаны сотрудниками погрануправления ФСБ. Как установило следствие, чтобы скрыть свои личные данные, иностранцы умышленно оставили все документы в одной из гостиниц Мурманска, где остановились накануне на ночлег. Печенгский районный суд приговорил их к пяти месяцам лишения свободы. После их депортируют из России. Дочь будет ждать освобождения родителей в социальном учреждении на территории области.