В Мурманской области два жителя пострадали в результате ДТП

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 2 человека получили травмы различной степени тяжести.

Так, 5 апреля примерно 7 часов 45 минут на 8 километре автоподъезда к Североморску водитель, управляя автомобилем «Киа», не учел дорожно-метеорологические условия. Мужчина выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем «Лексус». В результате происшествия оба водителя обслужены амбулаторно.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области