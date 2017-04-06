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06.04.2017 14:45

«Будь здоров!»: 7 апреля волонтеры-медики расскажут о профилактике депрессии

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» совместно с Федеральным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России и Государственным научно-исследовательским центром профилактической медицины Минздрава РФ начинают ежегодную Всероссийскую акцию «Будь здоров!», которая в этом году будет проходить 7-9 апреля и посвящена, по инициативе Всемирной организации здравоохранения, профилактике депрессии. 

Добровольцы регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мурманской области – студенты Мурманского и Кольского медицинского колледжей и специалисты Центра медицинской профилактики планируют провести тестирование граждан на склонность к депрессии и выявление факторов риска. Будут раздаваться информационные памятки с рекомендациями, как можно избежать стрессовых ситуаций.
 
Также, в этот день волонтеры-медики примут участие в межрегиональной студенческой научно-практической конференции «Здоровье и образ жизни», которая пройдет 7 апреля в Мурманском медицинском колледже. 

Начало мероприятия 7 апреля в 11.00 в Мурманске (ул. Ломоносова, 16) и в 12.00 в Апатитах (ул. Зиновьева, 5).

Основная задача акции – повышение уровня информированности населения в вопросах депрессии, ее причинах и возможных последствиях, о существующих видах помощи по профилактике и лечению депрессии, а также выявление ее факторов риска. Акция направлена на популяризацию здорового образа жизни, привлечение внимания жителей страны к повышению уровня физической активности как одному из основных способов сохранения психического здоровья человека.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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