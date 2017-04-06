Связь восстановлена! В отрезанной от "большой земли" из-за метелей Териберке продолжают устранять последствия урагана

Кирилл Коган, Алексей Котович.

Териберка и Туманный по-прежнему остаются отрезанными от "большой земли". Дорожники продолжают расширять подъезды к населенным пунктам. На некоторых участках трассы высота снежных заносов превышает 3 метра. Для того чтобы расчистить завалы, "Мурманскавтодору" даже пришлось привлекать грейдеры подрядных организаций. Накануне тяжелая уборочная техника провела к муниципальным образованиям вторую колонну машин: порядка 150 легковушек с туристами, 2 рейсовых автобуса, грузовики с продуктами и углем для котельных. Также в поселки удалось пробиться специалистам компаний сотовой связи. Ураганный ветер повредил антенную опору - были перебои с мобильной связью. На данный момент работа операторов восстановлена. Этой ночью в Териберке произошло еще одно ЧП - в районе 2 часов "встала" местная электроподстанция. Аварийная бригада уже прибыла на место. Ведутся восстановительные работы. Причина аварии устанавливаются. Котельные перешли на резервную схему электроснабжения.