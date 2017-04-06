Поддержка — в рамках муниципальной программы. Еще 66 мурманских молодых семей получили сертификаты на приобретение или строительство жилья

Наталия Бурдина.

Еще 66 мурманских молодых семей получили выплаты на приобретение или строительство жилья. Соответствующие свидетельства сегодня им вручил глава города. Такая поддержка — в рамках муниципальной программы. Всего ее участниками стали уже более 1000 семей. Все они признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Екатерина Савельчива: "Мы снимали квартиру, почти за 18 тысяч в месяц. Это очень тяжело, тем более, когда двое детей и, вот, мы решили попробовать стать участниками этой программы и у нас получилось".

Иван Савельчив: "Спасибо городу, администрации за такую поддержку, за такую возможность, то, что у них есть такая поддержка помогать молодым семьям. Здорово, что скажешь".

Семьи могут покрыть часть ипотеки или сразу потратить средства на покупку квартиры. Также эти деньги разрешено вложить в строительство жилья. Кроме того, за рожденных или усыновленных детей семьям предусмотрена дополнительная выплата.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Выплаты осуществляются из расчета 20 процентов от расчетной стоимости жилья. Средняя стоимость метра квадратного на сегодняшний день в Мурманске 48 тысяч 677 рублей, и выплаты зависят от количества членов в семье. Так семья из 4 человек получит выплаты 700 тысяч рублей, семья из трех человек - 525 тысяч рублей и семья из двух человек 408 тысяч рублей".