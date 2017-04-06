Повышение качества и безопасности жизни северян. В областном центре открылась отчетно-выборная конференция судей Мурманской области

Татьяна Нестерова.

В областном центре проходит отчетно-выборная конференция судей Мурманской области. В жизни судейского сообщества Кольского края это важнейшее событие, на котором подводятся итоги работы за прошедшие 4 года, обсуждаются первоочередные задачи, подходы в решении проблем. Сегодня четко выстроенная система взаимодействия судебной, законодательной, исполнительной властей позволяет стабильно идти к главной цели - повышению качества и безопасности жизни северян - отметил заместитель губернатора Игорь Бабенко.

Заместитель губернатора Мурманской области Игорь Бабенко: "Президент РФ - В.В. Путин - в своем выступлении на 9 Всероссийском съезде судей в 2016 году отметил, что исполнительная и законодательная власти обязаны учитывать решения органов судейского сообщества по совершенствованию деятельности судов. Именно так и выстроена работа в нашем регионе".

Председатель Мурманской областной Думы, фракция "Единая Россия" Сергей Дубовой: "Справедливость судейских решений является тем фактором, который в значительной степени влияет на формирование доверия к власти, помогает навести порядок во всех сферах жизни региона, сохранить социальную стабильность".

На конференцию были избраны 69 делегатов, в их задачу входит избрать новые составы Совета судей, квалификационной коллегии и экзаменационной комиссии по приему экзаменов на должность судьи.

Заместитель председателя Совета судей Мурманской области Наталия Пырч: "Нагрузка с каждым годом растет. Советом судей была проанализирована работа за прошедшие три года по мировой юстиции, и мы установили - ежедневно мировой судья рассматривает 300 дел в день".

Председатель военного Северного флотского военного суда Александр Хомяков: "Вот сейчас такая судебная практика есть - прекращение уголовных дел с назначением уголовного штрафа. Это в тех случаях, когда лицо раньше не привлекалось к уголовной ответственности, если возместило причинный ущерб и моральный вред и чистосердечно раскаивалось в содеянном".

Конференция изберет новые составы Совета судей, квалификационной коллегии и экзаменационной комиссии по приему квалификационных экзаменов на должность судьи.