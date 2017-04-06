В Кировске молодой человек не смог оформить страховку на машину из-за долга

Елена Ястребова.

Из-за долга индивидуальный предприниматель не смог застраховать машину. По информации УФССП России по Мурманской области, молодой человек вовремя не заплатил дол за аренду помещения. Когда он решил оформить страховку на автомобиль, ему было отказано. Позже к судебным приставам пришли родители должника. Они рассказали, что на данный момент их сын нигде не работает, а машиной пользуются они. Семейной паре объяснили, что пока они не погасят долг, запрет на проведение регистрационных действий в отношении автотранспорта не снимут. На следующий день молодой человек нашел деньги и погасил задолженность.

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