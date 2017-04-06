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06.04.2017 13:30

Народная оценка качества. Мурманская область присоединилась к социальному проекту, который стартовал по всей стране

Любовь Дубова.

Народная оценка качества. Социальный проект ОНФ стартовал по всей стране. Анкетирование проходит и в Мурманске. Сегодня внимание к учреждениям образования. На вопросы отвечают родители учеников пятой школы. Оценивают открытость информации, индивидуальную работу, и, конечно, питание. Замечаний к этому пункту нет. Разнообразное меню с учетом возраста и потребностей юных северян. К примеру, сегодня на обед рис и котлеты из индейки под сметанно-томатным соусом. Дети едят с удовольствием. В рамках проекта проверяются не только школы, но и учреждения, оказывающие социальные услуги. Итоги подведут в мае.
Руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ Максим Сахневич: "Что касается города Мурманска, то мы видим положительную динамику, очень много хороших добрых слов сказано нашим мурманским педагогам и школам. Да, есть определенные проблемы, наверное в Мурманске поменьше. Но именно директора школ, что отрадно, просят наоборот дать им возможность ознакомиться с результатами, чтобы работать в дальнейшем".
Обязанность сохранять здоровье детей прописана в законе об образовании. К качеству еды всегда пристальное внимание. Напомним, на протяжении нескольких лет полуфабрикаты для учебных заведений Мурманска готовит и поставляет муниципальное предприятие. Забота педагогов - еще и профилактика правильного питания. К примеру, в пятой школе в начальных классах специальный предмет о здоровой еде.
Директор школы № 5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Что интересно в этой программе? Что в разговоре о правильном питании участвуют не только сами ученики, но и их родители. Детям дается на дом задание - разработать меню на завтрак, обед, ужин. И они должны с родителями посоветоваться, чтобы они составили и детям, уже закончив эту программу, знают - какие продукты полезные, какие нет".
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